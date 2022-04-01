Семененко: «Надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях»

18-летний российский фигурист, участник Олимпиады-2022 Евгений Семененко в интервью «СЭ» рассказал об отношении к отстранению от международных турниров.

— Я надеюсь, мы сможем участвовать в международных соревнованиях. Если нет, думаю, наша федерация не оставит спортсменов в трудную минуту, что-то придумает. Без соревнований мы не останемся. Конечно, обидно, что нас не допустили к такому важному старту, одному из главных в сезоне. После Олимпиады по статусу всегда идет чемпионат мира. И жаль, что нашим спортсменам там не довелось поучаствовать.

— Если у фигуристов не будет международного сезона, нужно думать о новых форматах в России? Что-то помимо коротких и произвольных программ.

— Решать будет федерация, но я думаю, любое нововведение мы будем приветствовать. Особенно если оно будет необычным и интересным. И если оно будет нравиться и зрителю, и нам, фигуристам.

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