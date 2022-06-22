Жулин о боксерском поединке Загитовой: «Надо чем-то заниматься, раз нас отовсюду повыгоняли»

Известный российский тренер Александр Жулин высказался о боксерском поединке с участием олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой.

«Надо чем-то заниматься, нужен какой-то пиар. Мы и так нигде не участвуем, а тут — бокс, прыжки в длину. Ну и пусть. Похоже ли это на кампанию по привлечению внимания к другим видам спорта за счет фигурного катания? Мне кажется, что очень может быть. Нужно ведь чем-то заниматься, раз нас отовсюду повыгоняли», — приводит слова Жулина «Газете.Ru».

Ранее сообщалось, что 20-летняя россиянка проведет шоу-поединок по боксу против Батыргазиева в рамках Дня московского спорта, который пройдет 25 июня в «Лужниках».

Затем тренер боксера Эдуард Кравцов опроверг информацию об участии своего подопечного в показательном поединке с Загитовой.