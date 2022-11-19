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Сегодня, 15:45

Трусова: «Очень хотела миллион подписчиков, приятно, что меня так поддерживают»

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о том, что она набрала в своей соцсети один миллион подписчиков.

«Очень хотела миллион подписчиков. Это круто, я считаю. Мне очень приятно, большое спасибо, что меня так поддерживают. Что круче — миллион подписчиков или пять четверных? Очевидный ответ — пять четверных это сложно, это мало кто может в мире. А миллион подписчиков у многих есть. Что нужно, чтобы было два? Делать контент. Постараюсь радовать их», — сказала Трусова.

19 ноября Трусова представила короткую программу на «Гран-при России» в Самаре. Девушка заняла третье место, набрав 69,50 балла.

Фигурное катание
Александра Трусова
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