Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

7 марта, 19:08

Костомаров: «У нас с женой не только 8 марта праздник, а каждый день»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как радует свою жену Оксану Домнину.

«У меня только и осталось, что романтика. До конца жизни сплошная романтика. У нас не только 8 марта праздник, а каждый день, не только в этот день мы дарим женщинам подарки. Постоянно сюрпризы, поездки. Прошлый год подкосил немного, но теперь мы будем делать это чаще и любить друг друга сильнее», — сказал Костомаров.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что 47-летнему фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.

Фигурное катание
Роман Костомаров
2
0
Читайте также
Залившая зеленкой избирательную урну девушка заявила, что ею манипулировали
Лучшего легионера КХЛ собирались посадить на 25 лет и уволили из «Локомотива». Теперь он может выбить Ярославль из Кубка Гагарина
Явка на выборах президента России превысила 25%
Путин заявил, что удары Киева по РФ не останутся безнаказанными
Популярное видео
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Косторная/Куница: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Костомаров: «Без Оксаны было бы гораздо сложнее. Я счастлив, что у меня такая жена»

Домнина: «Прежде всего съемки фильма помогли Костомарову с моральной точки зрения»
Новости
RSS RSS
Все новости