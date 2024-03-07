Костомаров: «У нас с женой не только 8 марта праздник, а каждый день»

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров рассказал, как радует свою жену Оксану Домнину.

«У меня только и осталось, что романтика. До конца жизни сплошная романтика. У нас не только 8 марта праздник, а каждый день, не только в этот день мы дарим женщинам подарки. Постоянно сюрпризы, поездки. Прошлый год подкосил немного, но теперь мы будем делать это чаще и любить друг друга сильнее», — сказал Костомаров.

В январе 2023 года Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. На фоне сепсиса у него начались проблемы с кровообращением, а в феврале 2023 года стало известно, что 47-летнему фигуристу ампутировали обе стопы и кисти рук.