Роман Костомаров: «Надеюсь, мы увидим финал «Гран-при» в Китае в привычном формате»
Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров в интервью «СЭ» поделился мнением о новом формате «Гран-при».
— Что думаете о новом формате серии «Гран-при»? И поможет ли ситуация с фактической отменой международных стартов популяризировать Кубок России?
— Думаю, что решение ISU сохранить «Гран-при» у взрослых принято для того, чтобы не обижать спортсменов. Им же надо где-то выступать, не терять соревновательную практику. Раз они столько тренируются. Все понятно, но в целом, это будет не так интересно, как международные этапы «Гран-при». Все-таки, как ни крути, национальные соревнования — это междусобойчик. То же самое касается и Кубка России.
— То есть аншлагов, на ваш взгляд, на этих стартах не будет?
— Сложно сказать. Возможно, на российский этап «Гран-при» и этап Кубка России в Москве и будут полные трибуны, если к тому моменту, болельщикам разрешат заполнить стадион на 100 процентов. Все-таки у нас есть очень сильные спортсмены во всех видах, и конкуренция будет хорошая. Особенно у девчонок, которые в последнее время творят чудеса.
Но в любом случае, не будет такого ажиотажа, как на этапах «Гран-при» с участием сильнейших фигуристов мира. Про иностранные старты мне сложно сказать, но надеюсь, что мы увидим финал «Гран-при» в Китае в привычном формате (10-13 декабря). Посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. (Тимур Ганеев)
Полностью интервью Романа Костомарова — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/reviews/roman-kostomarov-o-perehode-kostornoy-k-plyuschenko-intervyu-olimpiyskogo-chempiona-1699787/