Роман Костомаров: «Надеюсь, мы увидим финал «Гран-при» в Китае в привычном формате»

Олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду Роман Костомаров в интервью «СЭ» поделился мнением о новом формате «Гран-при».

— Что думаете о новом формате серии «Гран-при»? И поможет ли ситуация с фактической отменой международных стартов популяризировать Кубок России?

— Думаю, что решение ISU сохранить «Гран-при» у взрослых принято для того, чтобы не обижать спортсменов. Им же надо где-то выступать, не терять соревновательную практику. Раз они столько тренируются. Все понятно, но в целом, это будет не так интересно, как международные этапы «Гран-при». Все-таки, как ни крути, национальные соревнования — это междусобойчик. То же самое касается и Кубка России.

— То есть аншлагов, на ваш взгляд, на этих стартах не будет?

— Сложно сказать. Возможно, на российский этап «Гран-при» и этап Кубка России в Москве и будут полные трибуны, если к тому моменту, болельщикам разрешат заполнить стадион на 100 процентов. Все-таки у нас есть очень сильные спортсмены во всех видах, и конкуренция будет хорошая. Особенно у девчонок, которые в последнее время творят чудеса.

Но в любом случае, не будет такого ажиотажа, как на этапах «Гран-при» с участием сильнейших фигуристов мира. Про иностранные старты мне сложно сказать, но надеюсь, что мы увидим финал «Гран-при» в Китае в привычном формате (10-13 декабря). Посмотрим, как будет развиваться ситуация с коронавирусом. (Тимур Ганеев)

Полностью интервью Романа Костомарова — здесь.