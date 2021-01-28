Роднина посетила занятия в академии Плющенко
08:33
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина посетила занятие в академии Евгения Плющенко.
«Наша легенда и глава Федерации фигурного катания Подмосковья посмотрела программы спортсменов Академии, а также дала свои профессиональные советы, которые были очень важны для наших ребят! Спасибо большое за Вашу поддержку и внимание. Для нас это большая честь!» — написал Плющенко в Instagram.
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