ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Роднина посетила занятия в академии Плющенко

08:33
Теги:

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина посетила занятие в академии Евгения Плющенко.

«Наша легенда и глава Федерации фигурного катания Подмосковья посмотрела программы спортсменов Академии, а также дала свои профессиональные советы, которые были очень важны для наших ребят! Спасибо большое за Вашу поддержку и внимание. Для нас это большая честь!» — написал Плющенко в Instagram.

Публикация от Евгении? Плющенко (@plushenkoofficial)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир