Сегодня ISU решит судьбу чемпионата мира по фигурному катанию

В четверг, 28 января совет Международного союза конькобежцев примет решение о проведении или отмене чемпионата мира по фигурному катанию.

В прошлом сезоне ISU отменил чемпионат мира в Монреале из-за пандемии коронавируса.

В середине января оргкомитет ЧМ-2021 заявил, что угрозы отмены турнира нет. Ранее Швеция отказалась от проведения национальных соревнований до конца сезона, но на международные турниры это решение не распространяется.

Также одной из тем заседания может стать вопрос выступления сборной России на турнире. В декабре 2020 года CAS разрешила спор ВАДА и РУСАДА запретом российским спортсменам выступать под своим флагом и гимном на крупных турнирах в течение двух лет.

Чемпионат мира запланировано провести в Стокгольме (Швеция) 22-28 марта.