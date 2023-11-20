Роднина отреагировала на высказывания Чайковской

Трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина отреагировала на высказывания главного тренера сборной России по фигурному катанию Елены Чайковской.

«Не знаю, почему так сказала Елена Анатольевна. О какой боли идет речь? Я тренировала множество фигуристов, которые стояли на пьедестале. Я работала в Америке 12 лет с иностранными спортсменами, поэтому говорить о какой-то нереализованности странно. Но обсуждать Елену Анатольевну я не хочу — отношусь к ней с большим уважением. Считаю, что я отработала хорошо. Сейчас у меня другой этап, где я могу быть полезна», — приводит слова Родниной Sport24.

После того, как Роднина назвала Гран-при России первенством ЖЭКа, Чайковская заявила, что прославленная в прошлом спортсменка себя не нашла себя в тренерской профессии, «поэтому, наверное, у нее осталась какая-то боль».