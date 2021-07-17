Рика Кихира стала послом безопасности дорожного движения города Нисиномия
17:50
Японская фигуристка Рика Кихира сообщила в Instagram, что стала послом безопасности дорожного движения японского города Нисиномия в префектуре Хего.
18-летняя Кихира является двукратной чемпионкой Японии и двукратной победительницей чемпионатов четырех континентов.
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