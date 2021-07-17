Тутберидзе о предстоящем сезоне: «Всем нам удачи и здоровья. Дорогу осилит идущий»

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опубликовала у себя в Instagram пост, посвященный предстоящему сезона.

«Завершились летние сборы в Новогорске. Всем нам удачи и здоровья в предстоящем сезоне. Дорогу осилит идущий», — написала Тутберидзе.

На сборе в Новогорске присутствовали Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых и другие фигуристы.