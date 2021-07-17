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Тутберидзе о предстоящем сезоне: «Всем нам удачи и здоровья. Дорогу осилит идущий»

17:37
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Этери Тутберидзе. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе опубликовала у себя в Instagram пост, посвященный предстоящему сезона.

«Завершились летние сборы в Новогорске. Всем нам удачи и здоровья в предстоящем сезоне. Дорогу осилит идущий», — написала Тутберидзе.

Публикация от Eteri Tutberidze (@tutberidze.eteri)

На сборе в Новогорске присутствовали Анна Щербакова, Александра Трусова, Алена Косторная, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых и другие фигуристы.

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Иван Торопцев все материалы автора

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