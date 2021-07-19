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Косторная выложила фото с отпуска в Сочи

07:00
Алена Косторная. Фото Instagram
Алена Косторная. Фото Instagram
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Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала новый пост в Instagram.

На фото 17-летняя спортсменка отдыхает на пляже в Сочи.

«Короткий отпуск», — подписала фото Косторная.

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.

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Сергей Разин все материалы автора

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