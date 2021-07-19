Косторная выложила фото с отпуска в Сочи
07:00
Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала новый пост в Instagram.
На фото 17-летняя спортсменка отдыхает на пляже в Сочи.
«Короткий отпуск», — подписала фото Косторная.
В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.
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