Косторная выложила фото с отпуска в Сочи

Российская фигуристка Алена Косторная опубликовала новый пост в Instagram.

На фото 17-летняя спортсменка отдыхает на пляже в Сочи.

«Короткий отпуск», — подписала фото Косторная.

В минувшем сезоне Косторная тренировалась в академии Евгения Плющенко. Фигуристка стала второй на этапе «Гран-при» в Москве, пропустила чемпионат России и завершила сезон выступлением в финале Кубка России, заняв шестое место. В марте 2021 года спортсменка вернулась в группу Этери Тутберидзе.