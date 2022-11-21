РИА «Новости»: мужа Липницкой мобилизовали в армию

Бывший фигурист Владислав Тарасенко осенью был призван в армию в рамках частичной мобилизации, утверждает РИА «Новости». Сообщается, что он получил повестку и явился в военкомат, после чего был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.

25-летний Тарасенко — муж олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях Юлии Липницкой. Летом 2020 года у них родилась дочь Каталина.

Во время карьеры фигуриста Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, Этери Тутберидзе, в 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров, а свой последний сезон-2017/18 провел в парном катании под руководством Тамары Москвиной.