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Сегодня, 16:37

РИА «Новости»: мужа Липницкой мобилизовали в армию

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Юлия Липницкая.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший фигурист Владислав Тарасенко осенью был призван в армию в рамках частичной мобилизации, утверждает РИА «Новости». Сообщается, что он получил повестку и явился в военкомат, после чего был направлен на подготовку на полигон в подмосковном Алабино.

25-летний Тарасенко — муж олимпийской чемпионки 2014 года в командных соревнованиях Юлии Липницкой. Летом 2020 года у них родилась дочь Каталина.

Во время карьеры фигуриста Тарасенко тренировался у Алексея и Татьяны Мишиных, Этери Тутберидзе, в 2015 году он выиграл финал Кубка России среди юниоров, а свой последний сезон-2017/18 провел в парном катании под руководством Тамары Москвиной.

Источник: https://rsport.ria.ru/20221121/lipnitskaya-1833134297.html
Юлия Липницкая
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