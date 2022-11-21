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Фигурное катание

Сегодня, 15:10

Косторная рассказала, насколько готова раздеться на фотосессии

Алла Шишкина
Колумнист
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Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию. Она рассказала о возможном варианте продолжения карьеры.

— Ты по примеру Туктамышевой или Медведевой была бы готова сняться в откровенной фотосессии?

— Нет, мое воспитание не позволит мне это сделать.

— Но если бы тебя сильно уговаривали, предложили много денег, то насколько бы ты согласилась оголиться?

— Шорты и топ, наверное.

— У тебя есть татуировка, которая с латыни переводится как «следуй своему сердцу». Это твой девиз по жизни?

— Да. Тем более это вообще была моя первая татуировка, поэтому я очень долго ее выбирала. Всего у меня их пять.

Фигурное катание
Алена Косторная
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