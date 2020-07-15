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«Рада быть человеком, которым являюсь сейчас». Константинова отпраздновала 20-летие

17:11
Станислава Константинова. Фото Reuters
Станислава Константинова. Фото Reuters
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Российская фигуристка Станислава Константинова опубликовала пост в Instagram в честь своего 20-го дня рождения.

«Ну вот, мне 20, — написала спортсменка. — Непростой был год конечно. Много непростых уроков, много изменений, много моих личных побед, много преодоления себя и обстоятельств. Всего один год, а я будто стала совсем другой. Рада тому моменту, в котором сейчас нахожусь, рада быть человеком, которым являюсь сейчас. Всех люблю, спасибо всем тем, кто уже поздравил».

Станислава Константинова — бронзовый призер зимней Универсиады (2019), серебряный призер этапа Гран-при в Финляндии (2018), медалистка турниров серии «Челленджер» (2018).

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CCn4WC1p3tz/

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