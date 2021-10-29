Для Валиевой и Туктамышевой организовали отдельную тренировку в Канаде
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Американский журналист Филип Херш рассказал, что для российских фигуристов, прилетевших в Канаду позже из-за проблем с визами, в четверг по ванкуверскому времени будет организована отдельная тренировка. Среди этих фигуристов — Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Алена Косторная, Евгений Семененко и Макар Игнатов.
«Из-за проблем с документами некоторые российские фигуристы прибыли в Ванкувер позже запланированного, и, следуя карантинным правилам, Туктамышева, Валиева, Косторная, Игнатов и Семененко должны сегодня тренироваться отдельно. Соревнования начинаются в пятницу», — написал Херш в Twitter.
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