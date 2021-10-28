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Гуменник после короткой программы лидирует на Мемориале Дениса Тена, Кондратюк второй

19:07
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На Мемориале Дениса Тена завершилась короткая программа.

Первое место у мужчин занимает россиянин Петр Гуменник, который набрал 91,84 балла. На втором месте его соотечественник Марк Кондратюк (84,79), замкнул тройку Михаил Селевко из Эстонии (78,8 балла).

Еще один российский фигурист Андрей Мозалев на пятой строчке (72,76).

У женщин первое место после короткой программы занимает белоруска Виктория Сафонова (66,67), вторая строчка у украинки Анастасии Шаботовой (63,92), замкнула тройку Екатерина Рябова из Азербайджана (63,77).

Мемориал Дениса Тена проходит в Нур-Султане с 28 по 31 октября.

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Сергей Разин все материалы автора
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