Заслуженный тренер Татьяна Тарасова поделилась мнением о критике тренера Этери Тутберидзе со стороны коллег из Финляндии и Германии после чемпионата Европы-2020. У женщин все три призовых места заняли россиянки.

— Мне так странно, что люди, которые понятия не имеют о фигурном катании, которые никогда не выигрывали, дают какие-то оценки Тутберидзе, — цитирует Тарасову «Лента.ру». — Чего они у себя в странах фигурное катание не развивают? Чего у них в Германии и Финляндии никто не катается?

Пусть хотя бы маскируют свою зависть! К вяканью этих критиков никто не прислушивается, это смешно.

— Но у нас принято отбиваться от этой критики, отвечать на нее — стоит ли это делать?

— Не знаю. Я бы не обращала внимания и шла дальше. Еще тратить на них время! На кого? На Кииру Корпи? Она была красавица, красавица и есть, но это не дает ей права рассуждать о том, в чем она, как мне кажется, не разбирается. Просто не имеет понятия!

У нас, когда дети приходят в четыре года, они сразу выходят на лед и начинают четыре-пять раз в неделю кататься, три-четыре раза ходить на хореографию и столько же — на общую и специальную физическую подготовку. И дальше профессиональные люди ведут их. Каждого, кто вступил на лед! Такой системы нет нигде в мире.