Сын Плющенко стал победителем турнира по фигурному катанию
Александр Плющенко, сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко 11 февраля выиграл турнир «Февральские узоры».
«Выиграл вчера турнир «Февральские узоры» по 1 юношескому разряду! Был самым младшим среди участников. Давно не соревновался, почувствовал адреналин и дух соревнований. Следующий старт — через 10 дней», — написал в Instagram Плющенко-младший.
11 февраля адвокат Александр Добровинский сообщил, что Плющенко-младший прошел психологическую экспертизу, по итогам которой был признан вменяемым. В прошлом году издание «СтарХит» опубликовало заметку, в которой говорилось, что Плющенко-младший (известный под прозвищем «Гном Гномыч») может страдать синдромом Аспергера. Мать Плющенко-младшего, Яна Рудковская подала в суд на издание.
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