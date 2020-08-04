Заслуженный тренер СССР и России Алексей Мишин отреагировал на заявление ISU о проведении серии «Гран-при». В соответствии с полномочиями, предоставленными Совету в соответствии с Конституцией ISU, было принято решение о том, чтобы каждый этап сезона 2020/21 стал мероприятием местного масшаба.

— Это радостно. Думаю, что движение — это жизнь, а остановка — это смерть. Проведение этапов «Гран-при — это появление солнца на небосклоне мирового фигурного катания. Уверен, что фигуристы будут кататься хорошо, — приводит ТАСС слова Мишина.