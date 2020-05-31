«Просто надо работать, а не бухать». Мотивация от олимпийского чемпиона Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал новый пост в Instagram. В нем фигурист показывает свой новый автомобиль Porsche Taycan Turbo S.

— Да, это шедевр. На карантине получил машину. Новый «Порше», очень красивый. Машина электрическая. 25 минут от сети — 500 километров может проехать. 2,6 до «сотни». Больше 700 лошадиных сил. Какая красотка. Поздравьте, чего вы. Поздравьте меня с такой красоткой. Какие линии, конечно. Линии просто... Шедевр. Работает вообще бесшумно. Пулемет.

Вот так вот, друзья. Занимайтесь спортом, трудитесь, выигрывайте соревнования, будьте чемпионами. А может быть, на другом поприще. Просто надо работать. Работать, трудиться. Не бездельничать, не лежать на диване. Не бухать, как это делают некоторые диванные критики. Всегда следить за собой и заниматься, заниматься, заниматься спортом. И все у вас будет. Всем удачи, — сказал Плющенко на ролике.