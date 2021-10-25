Произвольный танец Аннабель Морозовой и Андрея Багина на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео

Российские фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин представили свой произвольный танец на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

За прокат пара получила 106,53 балла от судей. По сумме выступлений Морозова и Багин набрали 175,32 балла и заняли пятое итоговое место.

Победили американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,54).