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Произвольный танец Аннабель Морозовой и Андрея Багина на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео

06:38
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Российские фигуристы Аннабель Морозова и Андрей Багин представили свой произвольный танец на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

За прокат пара получила 106,53 балла от судей. По сумме выступлений Морозова и Багин набрали 175,32 балла и заняли пятое итоговое место.

Победили американские фигуристы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (209,54).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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