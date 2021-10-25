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Победный прокат Александры Трусовой на «Гран-при» в Лас-Вегасе. Видео

06:28
Александра Трусова. Фото ISU, Twitter
Александра Трусова. Фото ISU, Twitter
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Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

В произвольной программе она прыгнула четверной лутц и набрала за свой прокат 154,68 балла. По сумме выступлений россиянка получила 232,37 балла.

Еще одна российская фигуристка Дарья Усачева заняла второе итоговое место (217,31). Замкнула тройку Юй Йонг из Кореи (216,97).

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Екатерина Савостина все материалы автора
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