Нугуманова не подавала заявления об уходе из группы тренера Рукавицына

Директор СШОР по фигурному катанию на коньках Санкт-Петербурга Татьяна Меньшикова заявила, что фигуристка Елизавета Нугуманова не писала заявления об уходе из группы тренера Евгения Рукавицына.

«На данный момент никакого заявления от спортсменки Нугумановой в школу не поступало», — приводит слова Меньшикова ТАСС.

Ранее 19-летняя Нугуманова рассказала, что Рукавицын и члены его команды неоднократно оскорбляли ее во время прошлого сезона, говоря о наличии у спортсменки лишнего веса.

Нугуманова работает с Рукавицыным с июля 2019 года, до этого фигуристка тренировалась под руководством Ангелины Туренко и Алексея Мишина.