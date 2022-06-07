Двукратный олимпийский чемпион, тренер и телекомментатор Максим Траньков в интервью «СЭ» выступил против изменения возрастного ценза в фигурном катании. Ранее соответствующее решение о поднятии минимального возраста с 15 до 17 лет было принято конгрессом ISU.

— Разве дело Валиевой не показало, что человек в 15 лет катается среди взрослых, а в случае форс-мажора отвечает как ребенок? Противоречие.

— Я хочу всем сказать другое. Все мы кричим про Загитову, Валиеву, Щербакову, Трусову, но все почему-то забывают, что у нас есть Лиза Туктамышева. В свои двадцать с гаком она прыгает четверной тулуп и два тройных акселя. Этого не делает никто: ни одна японка, американка, канадка. А наша Лиза в 25 делает.

— В женщинах отдельно вы бы тоже не поднимали возраст?

— Я бы вообще ничего не поднимал. Мне не интересно смотреть на тех женщин, которых все пропагандируют, на их выступления. На них никогда не было интересно смотреть и стало интересно только после того, как наши девочки стали прыгать четверные. Женщины всегда были самым неинтересным видом до этого. Это факт. Смотреть, как люди 20 лет собирают пять тройных прыжков — я устал. Смотреть, как они борются с тройными, — сказал Траньков.