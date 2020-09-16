Президент ОКР: «Здорово, что мы сможем чаще видеть Медведеву в России»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал решение фигуристки Евгении Медведевой вернуться в группу тренера Этери Тутберидзе.

— Можно только поприветствовать подобное решение, — приводит ТАСС слова Позднякова. — Мы прекрасно понимаем потенциал Жени как спортсмена, как человека, даже как спортивного деятеля, поддерживаем ее всецело. Абсолютно четко понятно — в современных условиях ограничений, связанных с пандемией, у спортсмена высокого уровня есть большая необходимость тренироваться у себя дома и желательно с отечественными специалистами, эпидемия не позволяет пользоваться теми возможностями, что были еще год назад. Здорово, что мы сможем ее чаще видеть, желаем ей всяческих успехов.

Медведева уходила от Тутберидзе после Олимпиады-2018, где выиграла две серебряных медали (в одиночном катании и командных соревнованиях). Последние годы фигуристка тренировалась в Торонто у Брайана Орсера. В прошлом году Медведева завоевала бронзу на чемпионате мира. В среду стало известно, что Медведева возвращается в группу Тутберидзе.