Президент ФФККР Горшков сообщил, что Трусова выступала на Кубке Первого канала с травмой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков на пресс-конференции перед стартом Финала Кубка России в Москве прокомментировал пропуск двукратной чемпионкой мира среди юниоров Александрой Трусовой данных соревнований.

«Саша выступала с незалеченной травмой на командном турнире. Так как было понимание, что участвовать надо, она это сделала, — сказал Горшков. — Сейчас, так как она у нас одна из надежд на результат, заставлять ее выступать недолеченной еще раз — это было бы нецелесообразно и не совсем правильно».

Также Горшков рассказал подробности о выборе состава сборной на чемпионат мира в Стокгольм.

«Окончательный состав будет известен 1 марта, — добавил Александр. — У нас существует и всегда существовали правила отбора, они в открытом доступе. Если у федерации есть возможность направить трех спортсменов, если есть три квоты — то две распределяются по результатам чемпионата России, третья — по рекомендации тренерского совета федерации».

(Рустам Имамов)