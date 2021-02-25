Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс-конференции перед стартом Финала Кубка России рассказал о перспективах возвращения в спорт двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая из-за травмы и болезней пропустила последний сезон практически полностью.

«Оценивать перспективы — неблагодарное дело, — сказал Коган. — Каждый по-разному восстанавливается. Женя великая спортсменка, у нее огромная мотивация вернуться не просто к соревнованиям, а завоевывать медали. Все в начале (следующего) сезона увидим».

Отметим, что последний раз Медведева выступала на открытых прокатах сборной в сентябре. После этого она вернулась к своему предыдущему тренеру Этери Тутберидзе от канадского специалиста Брайана Орсера из-за сложности тренировок за рубежом в период карантина. Под руководством Тутберидзе после возвращения Медведева пока что не выступала.

(Рустам Имамов)