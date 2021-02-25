Гендиректор ФФККР Коган высказался о возможном попадании Трусовой на ЧМ-2021

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган на пресс-конференции перед стартом Финала Кубка России прокомментировал пропуск соревнований Александрой Трусовой. Он также оценил шансы спортсменов на попадание в заявку сборной на чемпионат мира в Стокгольме.

— Во-первых, на мой взгляд слово обещано — не очень хорошо звучит, — ответил Коган на вопрос обещаны ли места Трусовой и другим фигуристам. — Есть спортивные принципы, которые мы соблюдаем и поэтому говорить об обещаниях в данной ситуации неуместно. Необходимо сказать, что и Александра Трусова, и Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро готовятся к ЧМ, как и остальные спортсмены. Но, кроме этого, они еще и восстанавливаются после некоторых травм, о которых кто-то знает, а кто-то нет. Мы о них знаем и понимаем, почему они не участвуют.

Некоторым спортсменам мы разрешили выступать на других соревнованиях — это Тарасова и Морозов, Михаил Коляда — они полетели в Голландию, на последний старт перед ЧМ. Кто-то из спортсменов восстанавливается, заканчивает бороться со старыми травмами и готовится к чемпионату мира, — добавил Коган.

(Рустам Имамов)