Прерванный произвольный танец Синициной и Кацалапова. Пара не завершила прокат из-за травмы Виктории
15:25
Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов досрочно завершили произвольный танец на втором этапе Кубка России в Москве из-за травмы партнерши.
Постановка выполнена под композицию «Smile» Майкла Джексона. Синицина и Кацалапов прекрасно исполнили поддержку и твиззлы, однако при входе в чоктау у партнерши начались проблемы с коленом.
Пара не смогла завершить выступление. Фигуристы подъехали к судейскому столику и объявили о снятии. Зал проводил пару овацией.
Тренер пары Александр Жулин рассказал, что у Виктории травма колена.
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