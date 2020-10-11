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Прерванный произвольный танец Синициной и Кацалапова. Пара не завершила прокат из-за травмы Виктории

15:25
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Чемпионы Европы Виктория Синицина и Никита Кацалапов досрочно завершили произвольный танец на втором этапе Кубка России в Москве из-за травмы партнерши.

Постановка выполнена под композицию «Smile» Майкла Джексона. Синицина и Кацалапов прекрасно исполнили поддержку и твиззлы, однако при входе в чоктау у партнерши начались проблемы с коленом.

Пара не смогла завершить выступление. Фигуристы подъехали к судейскому столику и объявили о снятии. Зал проводил пару овацией.

Тренер пары Александр Жулин рассказал, что у Виктории травма колена.

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