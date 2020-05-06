«Предложите мне хоть миллион долларов, останусь у Тутберидзе до пенсии». Сильное заявление хореографа группы об уходе Трусовой

Хореограф Алексей Железняков поделился мнением о переходе российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

— Уходя, уходи! — написал Железняков во «ВКонтакте». — Друзья, многие из вас пишут и спрашивают меня в личке: «Как же так, почему ушла Трусова и Розанов!?» Друзья, я честно вам заявляю: нет, не знаю я подробностей и знать не хочу! С Этери Георгиевной еще не общался.

Могу сказать одно: у каждого из нас свой путь, и мы его выбираем сами, а куда эта кривая дорожка нас заведет — одному Богу известно.

В первую очередь нужно быть благодарными, помнить, кто нам дал, кто нас научил, кто вложил столько сил и частичку души, из-за кого мы стали такими, какие мы есть сейчас.

С Этери я работаю много лет, практически с самого начала становления команды Тутберидзе-тим. Много всего было — ругались, обнимались, радовались и вместе плакали, когда уходили дорогие люди. Огромное количество людей прошло через команду Этери за эти годы, придет еще специалист, воспитаются еще чемпионы.

Я помню, кем я пришел в эту команду, просто юнец, красиво танцующий юнец, и кем стал сейчас благодаря Тутберидзе. Да, много над собой работал, очень много, но сколько нас таких, если бы не эта команда, я не был бы тем, кем являюсь сейчас!

Предложите мне хоть миллион долларов, я останусь в этой команде, пока не уйду на пенсию и мои конечности уже не будут так работать как сейчас.

Есть такое слово «благодарность», помните всегда об этом. А время, жизнь и высшие силы всех нас рассудят! Берегите друг друга и помните, кто дал нам дорогу в хорошее будущее.