Появилось видео выступления Волосожар и Федотова в финале «Ледникового периода»

Актер Федор Федотов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар представили свой номер в финале шоу «Ледниковый период». Они стали победителями проекта.

Федотов и Волосожар выступили под песню «Танго Магнолия» в исполнении Александра Вертинского.

В финале пара получила девять очков от жюри и шесть очков от зрителей.

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