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Появилось видео выступления Волосожар и Федотова в финале «Ледникового периода»

21:21
Федор Федотов и Татьяна Волосожар. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Федор Федотов и Татьяна Волосожар. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Актер Федор Федотов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар представили свой номер в финале шоу «Ледниковый период». Они стали победителями проекта.

Федотов и Волосожар выступили под песню «Танго Магнолия» в исполнении Александра Вертинского.

В финале пара получила девять очков от жюри и шесть очков от зрителей.

Медведева и Милохин выиграли зрительское голосование, Траньков проспорил щелбан Михеевой. Чем закончился сезон «Ледникового периода»

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Екатерина Савостина все материалы автора
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