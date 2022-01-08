Появилось видео выступления Волосожар и Федотова в финале «Ледникового периода»
21:21
Актер Федор Федотов и олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Волосожар представили свой номер в финале шоу «Ледниковый период». Они стали победителями проекта.
Федотов и Волосожар выступили под песню «Танго Магнолия» в исполнении Александра Вертинского.
В финале пара получила девять очков от жюри и шесть очков от зрителей.
Медведева и Милохин выиграли зрительское голосование, Траньков проспорил щелбан Михеевой. Чем закончился сезон «Ледникового периода»
Читайте также
Безумие в скелетоне. Немцы грубо отобрали победу у Третьякова, а наше руководство «не хочет поднимать шум»
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю