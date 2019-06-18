"Пой ласточка, пой". Тарасова поддерживает Ягудина в вокальных начинаниях

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин поделился в своем Инстаграме видео из звуковой студии, где осуществлялся монтаж трека с его вокалом.

– Вокал, несмотря на фразу великой Татьяны Тарасовой "Леша может все", не мой конек. Но кто не рискует, тот не пьет шампанского. Работаем, скоро увидите и услышите, – подписал видео фигурист.

После чего сразу же последовал комментарий Татьяны Тарасовой "Пой ласточка, пой".

Тарасова и Ягудин начали сотрудничество в 1998 году после его ухода от Алексея Мишина. За период совместной работы фигурист дважды становился чемпионом мира, а в 2002 году – завоевал олимпийское золото. Сейчас Тарасова и Ягудин совместно комментируют соревнования по фигурному катанию.