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Сегодня, 17:39

Попова поделилась ожиданиями от предстоящего в Японии чемпионата мира по фигурному катанию

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Российская фигуристка и хореограф Бетина Попова поделилась ожиданиями от предстоящего в Японии чемпионата мира по фигурному катанию.

«Конечно, этот турнир интересен. Наверное, в первую очередь в танцах — там будет, возможно, очень сильная борьба и неожиданная развязка. Многие лидеры покинули этот вид — в этом сезоне взяли паузу или закончили. И кто будет лидером, сказать очень сложно. Также мужской турнир будет очень интересным», — приводит слова Поповой «Газете.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 22 по 26 марта. В нем примут участие в том числе подопечные российского тренера Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, Ника Егадзе и Даниэль Грассль.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/21/20021197.shtml?updated
Фигурное катание
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