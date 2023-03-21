Попова считает, что Тутберидзе будет настраивать своих подопечных на победы и призовые места на ЧМ

Российская фигуристка, чемпионка Универсиады — 2019 в танцах на льду, хореограф Бетина Попова высказалась о перспективах подопечных российского тренера Этери Тутберидзе на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.

«Надеюсь, что смогут навязать борьбу признанным фаворитам, что будут в хорошей форме. Раз Этери Георгиевна поехала с ними, то, думаю, она намерена настраивать их на победы, на призовые места», — приводит слова Поповой «Газета.Ru».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в Японии с 22 по 26 марта. В нем примут участие, в том числе, подопечные российского тренера Этери Тутберидзе — Морис Квителашвили, Ника Егадзе и Даниэль Грассль.