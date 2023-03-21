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Сегодня, 17:21

Тарасова считает, что российские спортсмены будут участвовать в Олимпиаде-2024 в Париже

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» предположила, что российских спортсменов допустят до Олимпиады-2024 в Париже.

«Думаю, что на Олимпийские игры нас допустят. Я на это очень надеюсь», — сказала Тарасова «СЭ».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Татьяна Тарасова
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