Полиция составила административные протоколы на избивших фигуриста Соловьева

Полиция Москвы оставила административные протоколы за мелкое хулиганство на избивших в Москве олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«По предварительной информации, на избивших Дмитрия Соловьева составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП «Мелкое хулиганство», — сказал источник.

Ранее появилась информация, то Соловьев был избит ночью в центре Москвы, после того как заступился за свою девушку, керлингистку Анну Сидорову. Указано, что инцидент произошел на улице — фигурист вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте.