Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала об отношениях со своей дочерью, фигуристкой Дианой Дэвис.

«Я скажу честно: у меня только одна фаворитка — это моя дочка. Я ничего Диане не прощаю на льду. Когда приезжаю, мы и ругаемся за каждую недотянутую ногу. Нет, она меня слушает — просто все равно, конечно, бодается, как и положено бодаться с родителем», — сказала Тутберидзе в интервью Первому каналу.

18-летняя Дэвис выступает в танцах на льду с Глебом Смолкиным. Они — бронзовые призеры чемпионата России среди юниоров (2020) и победители финала кубка России среди юниоров 2021.