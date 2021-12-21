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Роднина отреагировала на новость об избиении Дмитрия Соловьева

18:29
Ирина Роднина. Фото РИА Новости
Ирина Роднина. Фото РИА Новости
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Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина отреагировал на новость о том, что российский фигурист Дмитрий Соловьев был избит в Москве.

«Прискорбно. Надеюсь, что Дмитрий Соловьев пойдет на поправку. Как такое возможно? У нас Тена вообще убили. К сожалению, такой жестокий мир. Они ведь смелые, когда их трое, а по одному — боятся. Обидно и больно. Надо бороться с этим», — цитирует Роднину «Чемпионат».

Сегодня, 21 декабря, стало известно, Соловьев был избит ночью в центре Москвы, когда заступился за свою гражданскую жену Анну Сидорову. Инцидент произошел на улице — спортсмен вступился за Сидорову, когда на них попытались напасть трое неизвестных. Все нападавшие были задержаны полицейскими на месте. Позже менеджер Соловьева рассказала о состоянии спортсмена.

Telegram-канал Baza выложил видео инцидента, который попал в объективы камер наблюдения.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4552807-irina-rodnina-otreagirovala-na-izbienie-olimpijskogo-chempiona-soloveva-v-centre-moskvy.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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