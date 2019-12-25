Российская фигуристка Анна Погорилая рассказала, что пережила психологическую травму.

— Я бы сказала, что переживала психологическую травму, хотя у нас в России многие считают, что это надуманные проблемы, — приводит RT слова Погорилой. — Когда ты всю жизнь в спорте, непросто взять и уйти, тем более что меня уже готовили к Олимпиаде. В такие моменты помогают только близкие и время. Некоторые еще обращаются к психологу, но лично мне это не помогло: я только еще больше «загонялась».

Я не объявляла о завершении карьеры. Такие заявления вообще делать очень тяжело. И привыкала я к новой жизни долго, год не выходила на лед, даже не знала, чем хочу заниматься. Хорошо, что в этот момент рядом была семья. Еще я вышла замуж, и супруг меня тоже очень поддерживал. Мне просто ничего не хотелось, было желание забиться куда-нибудь, а выходить на лёд было даже страшно. Чувствовала себя абсолютно загнанной.

Погорилая является бронзовым призером чемпионата мира-2016, а также серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.