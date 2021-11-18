Погорилая назвала своих фаворитов в женском одиночном катании и высказалась о Туктамышевой

Российская фигуристка Анна Погорилая в интервью «СЭ» рассказала о том, кого считает лучшими современными фигуристками-одиночницами.

— Мужское катание больше импонирует. Мне очень нравилась Каролина Костнер. Понимаю, что сейчас уровень сложности повышается, но помимо сильной техники очень хочется видеть на льду и красивую презентацию, интерпретацию образов. Для меня самыми сбалансированными выглядят, пожалуй, Камила Валиева и Аня Щербакова.

О повышении возрастного ценза говорится уже давно, но думаю, с этим ничего не сделаешь. Это нормально — молодые вытесняют старшее поколение и двигают спорт.

— А как же Лиза Туктамышева? Она не показывает что-то близкое к Костнер?

— К Костнер я никого не могу назвать близкой. Лиза безусловно молодец, у нее свои сильные стороны.

— Но вам не «заходит»?

— Просто она совсем другая.

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