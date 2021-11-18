Российская фигуристка признала помощь судей Сотниковой в борьбе за золото Сочи-2014

Российская фигуристка и тренер Анна Погорилая в разговоре «СЭ» поделилась мнением о судействе в фигурном катании.

— Я приведу пример из своей жизни. На чемпионате мира в Бостоне в 2016-м при двух чистых прокатах я все равно стала третьей.

Понятно, что в США тянут своих, в Японии — японок. В России русским тоже помогают. Понятно, что в Сочи нашим спортсменам немного помогли. Но если бы Аделина не откатала чисто свою программу, никто бы ее не вытянул. Безумно уважаю Ю На Ким, она прошла две Олимпиады, представляю, как ей было обидно с двумя идеальными прокатами, прекрасным скольжением, попавшими в точку программами. Она потом еще и не могла в полную силу кататься, с больной спиной выступала. Но весы перевесили в пользу Аделины, благодаря каскаду лутц + риттбергер в том числе. Так что это ее золото, кто бы что ни говорил.

— Хотя бы эту медаль не должны отобрать.

— По допингу у нее все нормально, так что с какой стати?

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