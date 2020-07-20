«Подумать не могла, что Кате нужна помощь». Медведева вспомнила о смерти Александровской и дала советы по лечению депрессии

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева выразила соболезнования в связи со смертью фигуристки Екатерины Александровской. По предварительной версии, 20-летняя чемпионка мира среди юниоров в парном катании покончила с собой.

«Прошло два дня со смерти Кати Александровской. Мы были знакомы с Катей с трех лет и начинали вместе кататься, — написала Медведева в Instagram. — Она была чуть младше меня, и совсем недавно мы вместе помогали нашему общему другу искать убежавшую собаку. Мы не были близкими друзьями, но хорошо знали друг друга. Иногда переписывались, но редко. Когда мой друг потерял собаку, и я выложила информацию в соцсети, Катя одна из первых бросилась на помощь. Так поступают добрые и порядочные люди. Я тогда и подумать не могла, что Кате нужна помощь, и мне жаль, что не так часто общались.

Я искренне переживаю из-за того, что с ней случилось. Друзья, давайте вспомним, что депрессия — это не плохое настроение, как, к сожалению, очень часто думают в нашем обществе. Депрессия — это заболевание, которое лечится в стационаре и медикаментозно. Если вы видите признаки этого психологического заболевания у своих родных и близких (такие, как: тревога, отсутствие аппетита, апатия, навязчивые мысли, которыми человек с вами делится и так далее), сделайте свой максимум, чтобы быть с человеком как можно больше времени. Найдите ему лучшего психолога-специалиста, не пытайтесь его развеселить шутками, так как это может только усугубить ситуацию".