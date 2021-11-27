Произвольная программа Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина на «Гран-при России». Видео
19:23
Российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступили с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Сочи.
Пара лидировала после короткой программы, но из-за ошибок в произвольной они потеряли баллы и заняли второе итоговое место.
По сумме выступлений они набрали 212,59 балла.
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