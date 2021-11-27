Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Произвольная программа Дарьи Павлюченко и Дениса Ходыкина на «Гран-при России». Видео

19:23
Теги:

Российская пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин выступили с произвольной программой на этапе «Гран-при» в Сочи.

Пара лидировала после короткой программы, но из-за ошибок в произвольной они потеряли баллы и заняли второе итоговое место.

По сумме выступлений они набрали 212,59 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
На Украине заявили о праве на два региона Поволжья
0