ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
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Плющенко аплодировал Трусовой после исполнения короткой программы

19:10
Александра Трусова. Фото ФФКР.
Александра Трусова. Фото ФФКР.
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Александра Трусова представила новую короткую программу, созданную под руководством тренерского штаба Евгения Плющенко. Фигуристка будет кататься под композицию «Appassionata» ирландско-норвежского дуэта Secret Garden.

Подопечная Евгения Плющенко замыкала вторую разминку, появившись на льду «Мегаспорта» самой последней из всех участниц сегодняшних прокатов.

Александра исполнила сложнейшую программу, включая двойной аксель. Фигуристка не допустила ни одной ошибки, чем растрогала своего наставника Плющенко, который аплодировал своей ученице стоя.

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