Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию
20:52
Первый канал будет показывать чемпионат России по фигурному катанию. Большинство видов будут показаны в прямом телеэфире. Все выступления будут в эфире на сайте Первого канала.
Соревнования пройдут с 24 по 27 декабря в Челябинске. В последний день состоятся показательные выступления.
24.12.2020 — 13.50 (мск)
Мужчины, короткая программа
25.12.2020 — 15.15
Мужчины, произвольная программа
Танцы, произвольная программа, прямой эфир
25.12.2020 — 18.40
Женщины, короткая программа, прямой эфир
26.12.2020 — 16.40
Пары, произвольная программа
Женщины, произвольная программа, прямой эфир
27.12.2020 — 17.05
Новогодние показательные выступления
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