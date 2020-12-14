Первый канал покажет чемпионат России по фигурному катанию

Первый канал будет показывать чемпионат России по фигурному катанию. Большинство видов будут показаны в прямом телеэфире. Все выступления будут в эфире на сайте Первого канала.

Соревнования пройдут с 24 по 27 декабря в Челябинске. В последний день состоятся показательные выступления.

24.12.2020 — 13.50 (мск)

Мужчины, короткая программа

25.12.2020 — 15.15

Мужчины, произвольная программа

Танцы, произвольная программа, прямой эфир

25.12.2020 — 18.40

Женщины, короткая программа, прямой эфир

26.12.2020 — 16.40

Пары, произвольная программа

Женщины, произвольная программа, прямой эфир

27.12.2020 — 17.05

Новогодние показательные выступления