Пападакис и Сизерон с мировым рекордом лидируют после ритм-танца на ЧМ, Синицина и Кацалапов - вторые, Степанова и Букин - третьи

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Они набрали за свой прокат балла 88,42 балла, установив новый мировой рекорд.
Второе место занимают Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набрав 83,94.
Александра Степанова и Иван Букин замыкают тройку сильнейших, уступая своим соотечественникам всего 0,84 балла (83,10). Они показали свой лучший результат в сезоне.
Сайтама (Япония)
Чемпионат мира
Танцы
Ритм-танец
1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 88,42
2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 83,94
3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 83,10
4. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 83,09
5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) - 82,84
6. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) - 82,32
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