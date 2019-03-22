Пападакис и Сизерон с мировым рекордом лидируют после ритм-танца на ЧМ, Синицина и Кацалапов - вторые, Степанова и Букин - третьи

Французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон лидируют после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме. Они набрали за свой прокат балла 88,42 балла, установив новый мировой рекорд.

Второе место занимают Виктория Синицина и Никита Кацалапов, набрав 83,94.

Александра Степанова и Иван Букин замыкают тройку сильнейших, уступая своим соотечественникам всего 0,84 балла (83,10). Они показали свой лучший результат в сезоне.

Сайтама (Япония)

Чемпионат мира

Танцы

Ритм-танец

1. Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 88,42

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 83,94

3. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 83,10

4. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 83,09

5. Кейтлин Уивер/Эндрю Поже (Канада) - 82,84

6. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) - 82,32

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