Орсер посоветовал болельщикам Медведевой быть терпеливыми
Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, в интервью «СЭ» сказал, что поклонникам спортсменки нужно запастись терпением.
— Ваши слова о том, что Медведева упала духом из-за неучастия в чемпионате мира успели огорчить многих. Что бы вы сказали ее поклонникам?
— Будьте терпеливыми. Евгения работает над новыми элементами, хореографией, для нее сезон окончен и Медведева готовится к следующему, хотя делать это, пока сезон продолжается для остальных фигуристов, очень непросто. Она очень старается, приходит на каток каждый день и продолжает упорно работать. (Екатерина Беспалова)
Полностью интервью Брайана Орсера — здесь.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/figure-skating/chempionat-mira/reviews/brayan-orser-u-menya-nikogda-ne-bylo-uchenicy-kotoraya-ispolnyala-chetvernoy-pryzhok-v-13-let-1650501/