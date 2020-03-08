Орсер посоветовал болельщикам Медведевой быть терпеливыми

Брайан Орсер, тренер российской фигуристки Евгении Медведевой, в интервью «СЭ» сказал, что поклонникам спортсменки нужно запастись терпением.

— Ваши слова о том, что Медведева упала духом из-за неучастия в чемпионате мира успели огорчить многих. Что бы вы сказали ее поклонникам?

— Будьте терпеливыми. Евгения работает над новыми элементами, хореографией, для нее сезон окончен и Медведева готовится к следующему, хотя делать это, пока сезон продолжается для остальных фигуристов, очень непросто. Она очень старается, приходит на каток каждый день и продолжает упорно работать. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Брайана Орсера — здесь.