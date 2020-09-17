Орсер открыт к любому виду сотрудничества с Тутберидзе

Тренер Брайан Орсер в интервью RT отметил, что готов сотрудничать с Евгенией Медведевой и ее новым тренером. В среду стало известно, что фигуристка возвращается к Этери Тутберидзе, у которой работала до 2018 года.

— Собираетесь ли вы контактировать с Этери Тутберидзе так, как до этого контактировали с Татьяной Тарасовой и Еленой Буяновой?

— Логично, что вы спросили об этом. Я со своей стороны открыт к любому виду сотрудничества. Что касается противоположной стороны, лучше адресовать подобный вопрос Этери и её коллегам. Мне кажется, такое сотрудничество могло бы получиться не просто любопытным, но захватывающим.

— Если нынешний тренерский штаб Медведевой выразит желание поменять уже поставленные к сезону программы, вас это расстроит?

— Не настолько, чтобы глубоко страдать по этому поводу. Мне кажется, моё мнение на этот счёт вообще уже не должно никого волновать.