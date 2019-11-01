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«Она всегда борется с собой». Ягудин — о прокате Загитовой во Франции

21:52
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Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин заявил, что российская фигуристка Алина Загитова обладает бойцовским характером. 17-летняя спортсменка заняла 2-е место в короткой программе на этапе «Гран-при» во Франции, уступив своей соотечественнице Алене Косторной.

— Вышла и доказала всем, что все эти титулы заслуженны, — сказал Ягудин в эфире трансляции Первого канала. — Это все сделано благодаря работе. Может быть, она не очень комфортно вышла из первого прыжка, но она борется всегда с собой. Возможно, каскад получился недокрученным, но это не отменяет ее характера, он у нее серьезный. Она стала богаче, интереснее.

Загитова является олимпийской чемпионкой-2018, чемпионкой мира-2019 и чемпионкой Европы-2018.

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