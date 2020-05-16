Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру уточнила свое обвинение в адрес олимпийской чемпионки Ирины Родниной. Тарасова утверждает, что Роднина в 2001 году отправила на Игры Доброй Воли в австралийский Брисбен смертельно больную раком Елену Черкасскую. Эта хореограф скончалась через два месяца после соревнований.

— Реагируя на ваше недавнее интервью РБК, Роднина скатилась до прямого оскорбления: «У Тарасовой давно что-то с мозгами слетело».

— Главное, что слетело-то у нее. Потому что она пишет про восьмидесятые годы, а я говорю о 2001-м. Когда Лена Черкасская поехала в Австралию с призером чемпионата Соединенных Штатов (Анжелой Никодинов, — Прим. И.Р.), а я — с Алешей Ягудиным, и это были первые соревнования в олимпийском сезоне накануне Солт-Лейк-Сити. Так что она дура законченная! (смеется)

— Так и написать?

— Да. Мне Ирину Константиновну жалко. (Игор Рабинер)

Полное интервью Тарасовой — скоро в «СЭ»